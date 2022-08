Orne. Sécheresse : préfecture et police de l'eau contrôlent le bon respect des arrêtés

Les vagues de très forte chaleur depuis le début de l'été ont contraint la préfecture de l'Orne à prendre des arrêtés de limitation de la consommation d'eau : pour l'arrosage des pelouses ou le remplissage des piscines. Sur tout le tiers sud-ouest du département, c'est aussi l'interdiction de l'arrosage des jardins potagers de 8 heures à 20 heures et l'interdiction du lavage des voitures, y compris dans les stations de lavage. Ce secteur est classifié "en crise". L'est de l'Orne est en "alerte renforcée", le secteur d'Argentan est en "alerte".

Les contrôles ont débuté

Jeudi 4 août, Marie Cornet secrétaire générale de la préfecture, a sillonné le territoire en compagnie de représentants de l'Office français de la biodiversité (la police de l'eau), pour des visites inopinées permettant de vérifier que l'arrêté préfectoral est bien respecté. "La situation est préoccupante", a expliqué Marie Cornet, d'où la nécessité de sensibiliser la population à consommer moins d'eau. "Nous sommes dans une logique de communication, de sensibilisation de la population, nous ne sanctionnons que ceux qui ne respectent délibérément pas les arrêtés."

Ecoutez ici Marie Cornet: Impossible de lire le son.

Station de lavage, golf, stade…

Premier contrôle sans problème à la station de lavage de l'hypermarché Carrefour de Condé-sur-Sarthe. Elle est à l'arrêt et des panneaux expliquent pourquoi. "Nous avions informé les propriétaires, ils ont respecté les consignes", confirme Olivier Dauvain, patron de la police de l'eau, dans l'Orne.

Ecoutez ici Olivier Dauvin Impossible de lire le son.

Pas de problème non plus pour Juliette Tolmer-Chailloux, au golf de l'hippodrome d'Alençon, dont la pelouse jaunit : "J'ai cessé d'arroser depuis que j'ai été informée de l'arrêté préfectoral."

Victime de la sécheresse, la pelouse du golf de l'hippodrome d'Alençon est jaune, preuve qu'elle n'est pas arrosée.

Même constat au stade Jacques Fould où, à trois semaines de la reprise du championnat de National 3, la pelouse commence là aussi à avoir soif.

Si la pelouse du terrain d'honneur du stade Jaques Fould est encore un peu verte, non arrosée, elle commence à jaunir.

Réduire sa consommation d'eau

"Il faut une prise de conscience, nous ne sommes que tôt dans la saison estivale, début août, alors que les sécheresses de 2017 et 2019 n'étaient arrivées qu'à la fin de l'été", souligne la secrétaire générale de la préfecture. Aucune pluie significative n'est attendue au moins jusqu'au 15 août et la crainte, si cette sécheresse perdure, est que certaines communes n'aient plus d'eau au robinet, même si "on n'en est pas encore là", rassure la représentante de l'État.

Pratique. Une infraction à l'arrêté préfectoral sur la limitation de la consommation d'eau entraîne une amende de 1 500 €.