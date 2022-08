Hauteville-sur-Mer. Un tournage vidéo avec des voitures de police américaines

L'avenue de l'Aumes de Hauteville-sur-Mer sera fermée à la circulation jeudi 4 août, entre la rue des Mares et l'avenue des Sports, de 9 heures à 13 heures, afin de laisser place au tournage d'une vidéo de promotion des forces de sécurité intérieures. La vidéo mettra en avant, lors d'une course-poursuite, les voitures de police et de gendarmerie française, mais aussi le groupe "Paris Interceptor". Il s'agit d'un groupe de quatre passionnés propriétaire de voiture de police américaines, réformées évidemment. Ce tournage est réalisé pour l'International police association, qui regroupe toutes les forces de l'ordre et vise à créer de la coopération internationale entre elles, avec aussi des actions caritatives. Elle est présente dans 80 pays.

Au volant à Hauteville, ce seront des policiers et gendarmes de toute la France. "Ce genre de tournage, normalement, on le fait à Paris ou à Marseille", explique Baptiste Digiovanni, qui filmera. Cinq mois de préparation ont été nécessaires. Impossible d'approcher du tournage, mais il sera possible de voir de loin.