Près de Rouen. Avec les fortes chaleurs, les piscines prises d'assaut

"Tout le complexe aquatique est vraiment sympa donc on adore venir ici !", livre Lucie Viger, Couronnaise. Elle et son fils Paul ont profité des jets d'eau et des bassins de L'Archipel. Les températures étant particulièrement élevées, nombreux étaient les nageurs dans les bassins mardi 2 août.

Des activités aquatiques pour tous

Le lieu aquatique compte au total quatre espaces : la lagune de jeux pour les enfants, un bassin ludique, un bassin sportif et un pentaglisse. Grâce à ces infrastructures, petits et grands ont de quoi faire. Rayane Legagneur, 7 ans, en a bien profité : "J'ai fait cinq fois du toboggan aujourd'hui. J'ai trop aimé, c'était super parce que ça va vite !" Shana Duval, 14 ans, était elle aussi ravie : "J'aime bien me rafraîchir à la piscine quand il fait chaud."

En période estivale, "nous organisons des petits jeux avec des structures, des parcours aquatiques pour le jeune public en lançant un dé. S'ils tombent sur le six, ils gagnent leur entrée, détaille Sophie Lemarchand, directrice du centre. Tous les jeudis après-midi jusqu'à fin août, il y a aussi une distribution de glaces".

De quoi se rafraîchir en cette période de chaleurs.

Réécoutez le reportage de Tendance Ouest :