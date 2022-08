Football. QRM confirme l'arrivée de Yohann Thuram

L'affaire était quasi réglée. Mardi 2 août 2022, Quevilly Rouen Métropole, qui évolue en Ligue 2, a bien confirmé le recrutement de Yohann Thuram, gardien de but de 33 ans, pour une saison.

Le cousin de l'ancien international champion du monde, Lilian Thuram, évoluait la saison dernière à Amiens. Il a été formé à Monaco avant un passage par Troyes, le Standard de Liège, puis trois saisons en Normandie, au HAC, entre 2016 et 2019.

"Il va pouvoir apporter son expérience au groupe d'Olivier Echouafni et compléter l'effectif des gardiens de but de QRM en compagnie de Nicolas Lemaitre et Rudy Boulais", peut-on lire sur le site des Rouge et Jaune.