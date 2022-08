Le Mêle-sur-Sarthe. Un plongeon dans le lac, pour mieux supporter la chaleur

Un troisième épisode de canicule a débuté lundi 1er août dans le sud-est de la France et la forte chaleur s'étend progressivement à la majeure partie du pays, toujours en proie à une sécheresse historique après avoir connu son mois de juillet le moins pluvieux jamais enregistré : ainsi, seulement 3,6 mm de précipitations sont tombées en juillet sur Alençon. Du jamais vu depuis le début des mesures sur la ville, en 1947. Mardi 2 août, on a relevé une bonne trentaine de degrés dans le sud de l'Orne et, même si beaucoup sont en vacances, chacun recherche de la fraîcheur. Par exemple sur la plage du plan d'eau du Mêle-sur-Sarthe.

Par cette chaleur, trois cents baigneurs fréquentent quotidiennement cette plage sous la surveillance de nageurs-sauveteurs, dont Léo Mesnil. C'est sa troisième année au Mêle, "dans une bonne ambiance, les gens sont en vacances, ils sont sympas", explique-t-il, les yeux rivés sur les baigneurs. Il rappelle aux parents d'être très vigilants sur leurs jeunes enfants qui sont dans l'eau. Sans oublier la crème solaire !