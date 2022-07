Luc-sur-Mer. Libéré le 27 mai, il revient frapper son ex le 4 juin

Déjà incarcéré pour une affaire de violences, Romain Lepage, 34 ans, a été jugé jeudi 28 juillet au tribunal judiciaire de Caen pour avoir frappé son ex-compagne. En détention provisoire, il n'était pas présent lors de l'audience. Lors du procès, les faits sont rappelés. En 2009, Romain Lepage rencontre une femme. Dix ans plus tard, le couple donne naissance à une petite fille. Un an plus tard, ils se séparent car celui-ci devient violent.

La présidente énonce les faits reprochés. Le 4 juin 2021 à Luc-sur-Mer, alors que M.Lepage venait de sortir de prison pour des violences envers son ex-compagne, il se rend chez elle. Cette dernière est au téléphone avec un ami. Le prévenu, très jaloux, veut savoir ce qu'elle lui raconte. Il la saisit, la fait tomber au sol et pose son genou sur sa gorge. Elle s'empare d'un couteau et le blesse. Il la jette hors de son logement. Elle rentre peu après et lui monte se coucher en emportant le téléphone de la victime et le couteau. Elle finit par récupérer son mobile et l'homme part. La victime contacte la police. Elle porte plainte et apporte un certificat médical où sont notées de nombreuses ecchymoses. Romain Lepage est entendu en octobre 2021. Il nie les violences. "Il voulait la calmer, car elle devenait hystérique", défend son avocat. Dans son réquisitoire, la procureure rapporte qu'il y a 30 mentions à son casier judiciaire, dont plusieurs pour violences conjugales et envers les forces de l'ordre. Il a déjà fait plusieurs séjours en prison pour des problèmes similaires. Libéré le 27 mai 2021, il récidive le 4 juin, ce qui interpelle la procureure. L'homme est alors condamné à 10 mois de prison dont cinq mois ferme, avec obligation de travail et de soins. IL devra suivre un stage relatif aux violences conjugales, fait l'objet d'un retrait total de l'autorisation parentale et a interdiction de rentrer en contact avec la victime. Une amende de 1 800 € est à verser à son ancienne compagne et une de 200 € pour son enfant.