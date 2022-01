Plusieurs feux dans le quartier du Chemin Vert à Caen

Dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 septembre, les policiers de Caen ont relevé deux incendies de poubelles dans le quartier du Chemin Vert. Le premier a démarré vers 22h45, le second, à 23h15. Les pompiers ont neutralisé les flammes qui ont détruit un cyclo et une voiture, mais aucune interpellation n'a eu lieu. «Dans ce genre de cas, la nuit surtout, les riverains nous appellent et les fauteurs de trouble quittent les lieux assez vite, les interpellations sont, de fait, peu fréquente», selon le commandant Didier Seneca de la police du Calvados. Une enquête est en cours.



