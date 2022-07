Bricquebec-en-Cotentin. Diane Leyre, Miss France 2022, à la foire Sainte-Anne

Un programme riche et varié va animer les rues de Bricquebec-en-Cotentin pour la traditionnelle foire Sainte-Anne du vendredi 29 juillet au lundi 1er août. La fête débute avec la fête foraine dès le vendredi 30 juillet 20 heures et jusqu'au lundi 1er août.

Samedi 30 juillet, course cycliste, départ à 10 h 15 pour un parcours de 110 kilomètres dans les rues de la commune. Au moment du départ de la course, une aubade sera lancée avec plusieurs groupes. Réception officielle l'après-midi et grande soirée spectacle en soirée. Le dimanche 31 juillet, grand défilé traditionnel l'après-midi avec la présence de Miss France 2022 Diane Leyre. La journée sera ponctuée par le tir du feu d'artifice depuis le donjon de la commune à 23 heures.