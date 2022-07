Près de Fécamp. Un enfant de 6 ans fait une chute de 20 mètres depuis les falaises

Un terrible accident s'est produit jeudi 28 juillet vers 14 h 30, non loin de Fécamp. Un enfant de 6 ans a chuté de la falaise au lieu-dit Grainval à Saint-Léonard. Une chute d'environ 20 mètres. Les secours se sont rapidement rendus sur les lieux. La jeune victime a été prise en charge par une équipe de sapeurs-pompiers et une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation. En état d'urgence absolue, l'enfant a été transporté médicalisé vers le CHU de Rouen par l'hélicoptère Dragon 76.

Autre chute depuis les falaises seinomarines, jeudi 28 juillet, cette fois au Tréport. Un homme d'une soixantaine d'années a sauté du haut des falaises. Son corps sans vie a été retrouvé sur la plage. Les secours n'ont pu que constater le décès.