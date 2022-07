Calvados. Des séances de sport sur la plage offertes par la mairie

Chaque été, la mairie de Merville-Franceville fait appel à des coachs sportifs pour assurer des cours gratuits sur la plage. Retrouvez-les tous les jours au poste de secours numéro 1. Les matinées sont faites de deux séances de 45 minutes. Les après-midi sont consacrés aux enfants avec au programme, de la danse et du parcours sportif.

Du sport les pieds dans le sable

Chedly Tebourskai est coach sportif chez Fit Caen'p, une salle de sport à Hérouville-Saint-Clair. Il donne des cours de pilate, fitness, zumba et renforcement musculaire. Pour lui qui a l'habitude des salles de sport, les cours sur la plage sont rafraîchissants. "Les gens sont beaucoup plus agréables. Ils apportent de la bonne humeur. En arrivant, on voit la plage, ce matin, j'ai eu le droit de voir des phoques. C'est génial, ça change énormément".

Carole Lamy est une habituée, elle participe aux cours tous les étés depuis quatre ans. "C'est génial. Pour le yoga c'est formidable, on se détend avec les bruits des vagues, les mouettes, le sable, un peu de vent sur le visage, c'est top."

C'est vraiment un instant sympa c'est génial

Ces séances se déroulent jusqu'au 27 août. Des cours de sports sont aussi proposées à Colleville et Lion-sur-Mer.