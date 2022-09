[Dossier] Transports. L'axe Le Havre-Fécamp en surchauffe

Les automobilistes qui empruntent quotidiennement la D925 entre Fécamp et Le Havre doivent souvent s'armer de patience. D'un centre-ville à l'autre, il faut compter entre 45 minutes et une heure de route. C'est le cas si on ne tient pas compte des bouchons aux heures de pointe ou créés par la présence régulière d'engins agricoles. Les usagers qui l'utilisent pour leurs trajets domicile travail connaissent l'enfer de la D925.

Le trafic arrive à saturation sur cet axe. Selon les dernières données de comptage du Département de Seine-Maritime (hors périodes de restriction des déplacements liées à la Covid-19) le trafic est de l'ordre de 12 000 véhicules par jour entre Epreville et Goderville, 6 000 véhicules par jour sur le contournement de Goderville et 12 000 véhicules par jour entre Goderville et Saint-Sauveur-d'Emalleville. À partir de Saint-Sauveur-d'Emalleville, le trafic augmente nettement avec un trafic approchant les 18 000 véhicules par jour jusqu'à Hermeville et près de 20 000 entre Hermeville et Epouville. "Cette saturation de la voie induit que certains usagers, notamment aux heures de pointe, se reportent sur des itinéraires alternatifs afin d'éviter ce secteur saturé," indique le Département. C'est pourquoi une réflexion est menée depuis 2016 autour de l'aménagement de cet axe.

Fécamp veut une 2x2 voies jusqu'à ses portes

Pour fluidifier et sécuriser la RD925, le Département a déjà réalisé des travaux. La 2x2 voies entre Montivilliers et Epouville (RD489) a été mise en service en 2004. En 2005, le rond-point de Saint-Sauveur-d'Emalleville a vu le jour, suivi en 2006 du contournement de Goderville. Le rond-point d'Ecrainville a été réalisé en 2018. Cette année, les travaux du rond-point d'Auberville-la-Renault devraient débuter et une 2x2 voies entre Epouville et Saint-Sauveur-d'Emalleville est à l'étude. De plus, des bandes multifonctions (élargissant la chaussée) sont créées entre Saint-Sauveur-d'Emalleville et Fécamp pour faciliter les dépassements de véhicules lents.

Du côté de Fécamp, sans vouloir s'immiscer dans les compétences du Département, David Roussel, le maire et premier vice-président de l'agglomération, est en faveur d'une 2x2 voies allant jusqu'à la cité Océane. "Fécamp est enclavée, c'est un handicap. Le Havre reste notre bassin d'emploi principal. Une 2x2 voies entre Epouville et Saint-Sauveur-d'Emalleville, c'est déjà une bonne chose. Il faut y aller tronçon par tronçon mais c'est au Département de choisir." Conscient de la nécessité de désengorger l'axe, David Roussel estime qu'il faut développer les modes de transport alternatifs. "Avec la Région, nous avons rouvert la ligne SNCF entre Fécamp et Bréauté en 2016. L'agglomération lance une application de covoiturage, en partie subventionnée par Fécamp Caux Littoral. Il faut aussi réfléchir à la mise en place de navettes en bus entre Fécamp et Le Havre, dont certaines passeraient par Criquetot-l'Esneval. Des navettes qui seraient plus régulières. C'est un vieux projet qu'il faut remettre à jour."