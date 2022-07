Pontorson. Choc frontal entre deux voitures : un enfant de 7 ans grièvement blessé

Un choc frontal s'est produit entre deux voitures mercredi 27 juillet sur la Nationale 175 au niveau de l'échangeur Pontorson et Saint-Georges-de-Gréhaigne.

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus à 16 h 20.

Six personnes ont été impliquées dans l'accident dont un homme de 43 ans, un de 28 ans, une femme de 35 ans et un petit de 22 mois, légèrement blessés et transportés à l'hôpital d'Avranches.

Un garçon de 7 ans a été grièvement blessé. Il a lui aussi été transporté au centre hospitalier d'Avranches.

Douze pompiers ont été mobilisés sur les lieux de l'accident pour prendre en charge les victimes.