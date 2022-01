Korando : dans le bon rang

Ssangyong n’est pas très connu sur l’échiquier automobile. Créé en 1954, le plus ancien, mais aussi le plus petit constructeur coréen, a rapidement su se singulariser en s’imposant comme l’un des spécialistes du 4x4. Avec, pour fer de lance, une Korando à l’allure comme à la technologie passablement rustiques.



Mais sous la pression de l’évolution du temps et de difficultés ayant entraîné une pause de cinq ans, Ssangyong a dû changer son fusil d’épaule. Apparue il y a quelques mois, la nouvelle génération de la Korando atteste que le constructeur a su faire table rase du passé pour assurer un avenir conforté par ses liens tissés avec le géant indien Mahindra.

La Korando contemporaine épouse donc à présent pleinement son époque par une silhouette à la fois gracieuse et personnelle dessinée par l’un des meilleurs carrossiers, l’italien Giuggiaro. Elle habille surtout une coque autoporteuse, la première de la marque, avec la technologie qui va avec, qui inscrit résolument ce modèle dans le dynamique marché des SUV compacts, comme en attestent aussi ses dimensions – 4,41 m de long – et son traitement d’ensemble.



Ssangyong pallie également son manque de notoriété par un rapport qualité-prix favorable (à partir de 24 990 €) qui se traduit notamment par un équipement standard fourni sur les deux niveaux de finition (Confort et Luxe… avec sellerie cuir et toit ouvrant), assorti d’une garantie de 5 ans.

Déclinée en traction avant 4x2 ou en 4x4, la Korando est animée par un puissant et moderne 2 litres diesel maison de 175 ch, à la fois puncheux et très bien insonorisé, pour servir avec entrain un châssis de qualité.