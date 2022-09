Caen. Les enfants de Rollon font renaître l'esprit viking en Normandie 

"On a effectué le constat qu'il n'y avait rien de viking à Rouen. C'est de cela qu'est née l'association", explique Ludovic Garnier, président des Enfants de Rollon. En 2019, la structure voit le jour avec pour objectif la construction de drakkars mis à disposition d'institutions normandes afin que l'esprit viking soit visible de tous. "Rouen a tout de même été fondée par Rollon, le premier duc de Normandie", poursuit le passionné. À la genèse du projet, une dizaine de personnes férues de l'histoire de la région s'inscrivent. Rapidement, un engouement se fait ressentir. "Aujourd'hui, on compte 300 adhérents", ajoute le président.

L'association propose des animations à destination du grand public. Plusieurs bénévoles présentent notamment des métiers de l'artisanat. "On évoque différentes professions et leur évolution au fil du temps", détaille Ludovic Garnier. La structure plonge le visiteur dans le monde des Vikings. "On organise des cours de couture. Les gens peuvent apprendre à confectionner la traditionnelle tenue viking. Ils peuvent fabriquer les boucliers ou encore travailler le cuir", poursuit-il.

Réveiller l'esprit viking en Normandie

Des manifestations sont programmées une fois par trimestre à destination des adhérents mais aussi du grand public. L'association pense déjà à l'avenir et souhaite développer un village traditionnel viking. "On aimerait que les visiteurs arrivent en bateau dans le village, qu'ils passent la journée avec nous en immersion. Il serait également possible de louer une habitation et dormir quelques nuits sur place pour profiter de l'ambiance viking. On veut réveiller cet esprit en Normandie", décrit Ludovic Garnier. Pour l'heure, la structure est à la recherche de l'emplacement pour établir son projet.