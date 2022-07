Cyclisme. Le Tour de Normandie se relance au féminin

Fini les hommes, place aux femmes !

Après l'annonce de l'arrêt du Tour de Normandie cycliste au terme de 40 éditions, le Tour de Normandie se relance, mais cette fois au féminin.

Les organisateurs entendent eux aussi donner de la visibilité au sport féminin. "Les courses femmes se multiplient. ASO qui est le plus gros organisateur de courses cyclistes au monde vient de lancer son Tour de France Femmes. À nous, organisateurs bénévoles de profiter de cette médiatisation pour mettre en avant le sport féminin", lance Arnaud Anquetil le Président du comité d'organisation du Tour de Normandie, pour justifier l'arrêt de la course hommes au profit d'une nouvelle épreuve femmes. "Les sollicitations de villes ont été plus fortes que nous le pensions alors nous avons décidé de nous relancer dès 2023. Le Tour de Normandie femmes sera sur 3 jours afin d'offrir une course dynamique mais aussi avec un niveau international", indique Arnaud Anquetil dans un communiqué.

Ce tour au féminin se déroulera sur 3 jours du 17 au 19 mars 2023.