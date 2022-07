Musique. Shawn Mendes annule sa tournée

Le chanteur canadien, après avoir annoncé dans sa story Instagram, il y a quelques semaines, devoir annuler certains concerts, il a posté aujourd'hui sur Instagram, l'annonce de l'annulation complète de sa tournée en Amérique, Grande-Bretagne et Europe en 2023.

"J'avais si hâte de retrouver la scène après une longue pause à cause de la pandémie. Mais la réalité c'est que je n'étais pas prêt à affronter le retour des concerts et leurs difficultés. J'ai parlé à des médecins, et je dois me reposer. Je sais que vous allez être déçu et ça me brise le cœur" écrit-il sur le réseau social. Il rassure cependant ces fans, en indiquant qu'il continuera de faire de la musique.