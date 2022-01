Valérie Fourneyron : "Le Tour de France, je le voulais"

L’élue socialiste s’est davantage livrée à l’exercice du bilan à mi-mandat qu’à l’annonce de nouveaux projets. “Il va falloir être en forme et je le suis”, a-t-elle toutefois glissé. Logique : 2012 sera sportive, avec le passage annoncé du Tour de France à Rouen. Un événement voulu et impulsé par Valérie Fourneyron elle-même. “Je souhaitais que Rouen l’accueille lors de mon mandat”. La Ville, qui sera fixée à la mi-octobre, est optimiste. Elle devra débourser environ 150 000 € pour faire venir le peloton et la caravane du Tour, une somme jugée raisonnable au vu des retombées économiques et touristiques induites.

Dans les mois à venir, Valérie Fourneyron a promis d’accentuer ses efforts sur les trois axes “solidarité, qualité de vie-aménagement urbain et attractivité territoriale. Rouen sort d’une position très repliée. Nous nous sommes ouverts”, a estimé le maire, citant la place de la Ville dans l’agglomération, dans le projet Axe Seine ou le regroupement des écoles des beaux-arts de Rouen et du Havre.