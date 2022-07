Orne. Chauffage au fioul : l'amendement du député Jérôme Nury permet de débloquer une aide de 230 millions d'euros

Les députés sont en plein examen des mesures pour le pouvoir d'achat contenues dans le projet de budget rectificatif.

Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 juillet, les députés de l'opposition (LR, Nupes et RN) se sont alliés en votant pour l'amendement du député de la 3e circonscription de l'Orne, Jérôme Nury (LR) : 164 voix pour contre 153. L'amendement débloque un soutien de 230 millions d'euros pour les foyers les plus modestes qui se chauffent au fioul. L'aide pourrait prendre la forme d'un bouclier tarifaire ou d'un système de compensation. L'exécutif avait proposé une mesure plus ciblée mais avec une enveloppe bien moindre, s'élevant à 50 millions d'euros. Une nouvelle défaite des macronistes à l'Assemblée, illustrant les difficultés de la majorité relative à s'imposer dans l'hémicycle.

Jérôme Nury a souligné "l'urgence de la situation", y compris pour les "classes moyennes", plaidant pour une "aide temporaire et exceptionnelle", pour ces Français qui habitent souvent en zones rurales et qui doivent remplir bientôt leurs cuves tandis que les prix explosent. Pour l'exécutif, la priorité doit se tourner vers le remplacement de ces installations peu écologiques.