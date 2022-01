Rouen impressionnée recrée la ville

Le courant artistique propre à la ville de Rouen s’invite une nouvelle fois, avec le festival “Rouen impressionnée”, du 17 septembre au 20 novembre. La ville sera mise sur le devant de la scène grâce aux œuvres d’artistes plasticiens rouennais.



Un peu partout dans la ville, vous découvrirez des installations artistiques, des présentations d’images, des vidéos ou des sculptures, et vous pourrez accéder à des visites d’ateliers, des projections, des rencontres… Un parcours nocturne est prévu samedi 17 septembre, de 18h à 23h, au départ de l’Abbatiale Saint-Ouen, pour découvrir Rouen impressionnée de nuit (entrée libre et gratuite). Vous pouvez également vous arrêter à la Maison de l’architecture, pour admirer une exposition de caissons lumineux sur le thème des activités portuaires. Le vernissage du festival aura lieu vendredi 16 septembre à 19h à l’Aître Saint-Maclou. “Rouen impressionnée se fera le miroir de ce qui génère une ville, un aller-retour incessant entre ville réelle, ville imaginaire et ville utopique”, écrit la directrice artistique. L’occasion de voir la ville autrement.



Pratique. Programme sur www.rouenimpressionnee. fr ou au 02 32 08 13 90.