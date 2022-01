Sciences Po au Havre : les travaux débutent

Dans sa stratégie de délocalisation de certaines de ses spécialités, l'Institut politique de Paris a implanté au Havre en 2007 son premier cycle Europe-Asie. A la rentrée 2012, il quittera ses locaux provisoires mis à disposition par la Chambre de commerce et d’industrie et déménagera dans le nouveau bâtiment de 4 000m² en construction quai Renaud dans le quartier de l’Eure. Près de200 étudiants pourront y étudier dès la rentrée universitaire 2012. La Région Haute-Normandie finance six des 13 millions d'euros nécessaires à sa construction.

Sur le même terrain, la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH) assure la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un nouveau bâtiment destiné à accueillir la filière "Génie civil et constructions durables" de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen et le pôle de recherche des sciences pour l’ingénieur (SPI). "Par souci d'harmonisation architecturale", la CODAH a souhaité assurer également la maîtrise d’ouvrage de Sciences Po, confiée dans un premier temps au Conseil régional de Haute-Normandie, afin de pouvoir lancer les travaux des deux projets en même temps.

L’ensemble architectural de forme octogonale sera constitué de béton, de verre et d’acier. Il bénéficiera de lumière naturelle et de végétation grâce aux rues intérieures plantées de bouleau et de gazon. Il disposera d’une toiture végétalisée piquée de deux éoliennes expérimentales et de panneaux photovoltaïques.