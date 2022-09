Médavy. Palefrenière devenue intendante : la vie de château de Myriam

L'histoire de Myriam Illien, c'est un beau parcours de vie. Attachée comme pas deux aux racines d'un pays qui l'a vue naître et grandir, elle est devenue, à cinquante ans passés, l'intendante du beau château de Médavy, dont elle assure la gestion au quotidien.

Originaire de La Ferrière-Béchet, issue d'une famille de sept enfants - papa employé d'un haras et maman aide-ménagère - elle pilote sur place le travail d'une petite équipe de sept personnes - jardinier, maçon, menuisier, ouvriers - qui assurent au jour le jour l'entretien des lieux, intérieurs - une cinquantaine de pièces dont une dizaine de chambres - comme extérieurs, pour un budget annuel de près de 400 000 €.

Jean-Louis Charon, le propriétaire de la belle demeure du XVIIIe siècle classée Monument Historique depuis 1989, lui a confié les clefs de sa maison dont elle mesure avec le temps qui passe la transformation. "Il y a encore quelques années, le château n'était pas dans un très bon état. La toiture prenait l'eau à certains endroits ! Aujourd'hui, c'est tout autre chose." Les spectateurs attendus les samedi 10 et dimanche 11 septembre à la reconstitution historique (voir par ailleurs) vont s'en rendre compte et Myriam en est fière et heureuse. "Ce château mérite vraiment d'être mieux connu." Un petit millier de visiteurs, seulement, en poussent la porte chaque année. "Nous souhaitons pouvoir en accueillir davantage." L'idée est d'en faire à terme un lieu touristique et événementiel. Un projet de salle de réception et de chambres d'hôtes est en route.

Elle retourne à l'école à 34 ans !

Myriam est entrée à Médavy par la petite porte des... écuries ! C'était en 1987, a la faveur d'un job d'été. "Je pensais n'y rester que quelques semaines. Depuis, je ne l'ai plus quitté !" C'est sa vie : pendant 20 ans, elle fit partie de l'équipe des palefreniers du château lorsqu'il abritait encore à l'époque une cinquantaine de chevaux. Le propriétaire d'alors, Maurice Rey, était éleveur de chevaux de selle. "J'ai beaucoup aimé ce travail." Elle se souvient de "Robert le Diable", la monture d'Elleen Rey, la femme anglaise du propriétaire. "C'était une cavalière hors pair. Elle gagnait tous les concours."

Le mal de dos eut raison en 2003 de la palefrenière qui dut songer à sa reconversion : elle est retournée à l'école pour y décrocher un BTS d'assistante de gestion. "Le métier de palefrenier devenait trop difficile."

Elle ne regrette pas son choix : sa "vie de château" est toujours un joli conte de fées.