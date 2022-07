Mobilité. Retards et suppressions de trains en Normandie : le ras-le-bol des associations d'usagers

Dans un communiqué adressé à la SNCF et la Région Normandie, quatre associations d'usagers du train en Normandie dénoncent des "conditions de voyages intolérables" en raison d'une multitude d'incidents sur le réseau régional depuis le mercredi 13 juillet. Pannes électriques, feu aux abords des voies ou canicule, la SNCF dénombre une vingtaine d'incidents et de perturbations depuis cette date.

Une vingtaine d'incidents

La ligne Paris-Rouen-Le Havre fait partie de ces liaisons particulièrement perturbées selon Karine Courteaud, présidente de l'Adurn, l'association des usagers du rail normand qui emprunte cette ligne au quotidien depuis Rouen pour rejoindre son poste de travail à Paris. "Habituellement, je mets 1 h 15, en ce moment c'est deux heures de transport", explique la Rouennaise.

Karine Courteaud, président de l'Association des usagers du rail normand Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Une importante grève des trains en Normandie

Au-delà des incidents qui, selon la SNCF, sont pour l'essentiel liés à des causes extérieures, ces retards et suppressions de trains sont liés aussi aux embouteillages qui se forment depuis le lancement des travaux Eole en gare de Mantes-la-Jolie début juillet selon Karine Courteaud. La circulation des trains a été en effet déviée vers Conflans-Sainte-Honorine, un itinéraire alternatif mis en place durant la période des travaux qui s'étalent jusqu'au 15 août. "Quand il y a un train de fret en panne comme cette semaine, tous les trains sont à la queue leu leu puisque vous avez aussi bien des transiliens que des trains normands qui passent sur cette ligne-là, donc le trafic est complétement bloqué pendant plusieurs heures", explique Karine Courteaud.

Karine Courteaud, présidente de l'association des usagers du rail normand Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Des perturbations pour l'Ascension et l'été sur les lignes normandes

La faute à la canicule

"Les fortes chaleurs, les chocs, les feux aux abords des voies, 40 degrés dans l'air plus de 50 sur les rails, ce n'est pas habituel et donc les infrastructures souffrent", précise Juliette de Beaupuis Daumas, directrice des relations territoriales à la SNCF Normandie. D'ailleurs, d'après la compagnie ferroviaire, 90 % des incidents de ces derniers jours sont liés à des causes extérieures tandis que plus de 93 % des trains sont arrivés à l'heure depuis les six derniers mois selon la SNCF.

Juliette de Beaupuis Daumas, directrice des relations territoriales à la SNCF Normandie Impossible de lire le son.

Dans leur communiqué, les associations d'usagers du train en Normandie demandent une indemnisation des abonnements d'été à hauteur de 50 %. La Région et la SNCF ont indiqué qu'elles trancheraient sur la question à la fin de l'été. Mais d'ores et déjà, la compagnie ferroviaire assure avoir mobilisé une équipe dédiée au remboursement des clients impactés par la vingtaine d'incidents subis depuis le début de l'été.