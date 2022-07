Transport. Une importante grève des trains en Normandie 

La SNCF a annoncé lundi 4 juillet qu'un important mouvement de grève aurait lieu le mercredi 6 juillet. La circulation sera perturbée toute la journée sur les lignes en Normandie, mais aussi celles depuis et vers Paris. "La capacité de chaque train circulant ce mercredi 6 juillet sera portée à son maximum, soit environ 1 000 places", précise la société de transport dans un communiqué. Selon les prévisions, seuls 14 trains dont huit Citi circuleront sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre, aucun sur la ligne Paris-Trouville-Deauville et seulement deux sur la ligne Paris-Granville, avec pour terminus Argentan, dans l'Orne. De plus, aucune circulation n'est prévue sur les lignes intra régionales. La SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent d'annuler ou de reporter leurs déplacements prévus mercredi 6 juillet et de privilégier notamment le télétravail. Tout le détail des prévisions des horaires des trains est à retrouver dès le mardi 5 juillet à 17 heures sur les différents sites : nomadtrain, sncf-connect.com ou encore sur le compte Twitter de la société de transport.

