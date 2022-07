Justice. Incendies de La Hague : un homme mis en examen

Un homme âgé de 26 ans a été interpellé, mis en examen et placé en détention provisoire après les incendies de végétation entre dimanche 17 et mardi 19 juillet dans La Hague. L'incendie qui avait mobilisé plus de 70 sapeurs-pompiers avait détruit plus de 70 hectares de lande.

Une information judiciaire aurait été ouverte pour des faits de nature criminelle de dégradations par incendie de bois ou forêt.