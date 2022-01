Accident dramatique à la gare : le temps d’une nuit, Rouen va se prêter à un exercice de sécurité géant

Il n’y avait pas eu d’exercice de sécurité sur une ligne ferroviaire de cette ampleur, depuis 1993. Dans la nuit de mercredi 21 au jeudi 22 septembre, à partir de 23h30, un accident dramatique sera simulé dans le tunnel ferroviaire Saint Maur, à la Gare SNCF de Rouen. “L’objectif d’un tel exercice, explique le sous-préfet Florence Gouache, est de faire ressortir les dysfonctionnements, afin de nous améliorer et être prêts quand il le faudra.” C’est l’organisation des pouvoirs publics en cas d’accident ferroviaire grave qui va être mise à l’épreuve. Pour le bon déroulement de cet exercice, la circulation sera interdite de 23h à 5 h. Le stationnement sera interdit dès 19h le 21 septembre et jusqu’à 5h le lendemain. L’accès au parking P1 de la gare sera fermé entre 19 h et 5 h, et les autres parkings risquent d’être difficiles d’accès. Les piétons sont appelés à faire attention, au vu du grand nombre de véhicules présents dans le quartier de la Gare et la rue du Renard entre 23h30 et 4h30. Enfin, tout trafic ferrovaire sera annulé entre 23h30 et 4h30 du matin.

(Photo : Archive Cellule Communication - SDIS76)