Alençon. Une femme et deux enfants légèrement blessés dans un incendie 

Les sapeurs-pompiers du département de l'Orne sont intervenus dans la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 juillet aux alentours d'1h15 pour un incendie déclaré dans le sous-sol d'un immeuble situé rue Abbé-Letacq dans le quartier Perseigne de la ville d'Alençon. Les flammes se sont propagées et ont détruit deux caves de l'édifice. À leur arrivée, les secours ont pris en charge une femme âgée de 32 ans et deux enfants de 3 et 8 ans, tous trois ayant inhalé des fumées.

Ils ont été rapidement transportés, légèrement blessés, à l'hôpital de la ville d'Alençon. Au total, une vingtaine de sapeurs-pompiers de la ville ont été mobilisés sur l'opération. L'origine du sinistre n'est pas connue des secours.