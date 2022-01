Rouen : les nouveautés de la rentrée étudiantes

Nouvelles licences, nouveau logo pour l’université

Deux licences professionnelles font leur apparition à l’occasion de cette rentrée 2011 : l’une axée sur le marketing direct multicanal et l’autre concernant la performance énergétique des bâtiments.

Une bonne nouvelle pour les étudiants : les logements qui leur sont dédiés sont de plus en plus nombreux. Ce sont presque 200 logements supplémentaires qui ont été livrés à la rentrée 2011 avec l’ouverture de deux nouvelles résidences à Rouen, la résidence Barbet, qui a remplacé l’ancienne école d’infirmières, et celle de Pierre-Gilles de Gennes, avenue du Mont Riboudet.

L’université de Rouen s’est dotée pour la rentrée d’un nouveau logo ainsi que d’une charte graphique. “Nous allons soumettre ce logo au vote du personnel de l’université et aux étudiants. Nous voulons que ce soit participatif pour que tout le monde se reconnaisse dans cette nouvelle image”, indique-t-on à l’université. Si le logo proposé ne convient pas, il sera possible de proposer d’autres idées.



Ouverture au monde pour Rouen Business School

La Rouen Business School continue de s’ouvrir sur le monde. La première promotion du MBA, conçu avec l’université Renmin en Chine, arrive à Rouen. “Aujourd’hui, ce pays est très demandeur de personnes qualifiées en developpement du marketing”, explique Pascal Krupka, responsable des MBA sur Rouen. L’école développe également les destinations vers les pays émergents. Cette années, des échanges sont prévus avec plusieurs universités indiennes, chinoises et même colombiennes. “Nous prévoyons d’introduire l’hindi en 3e langue,” indique-t-on à la Rouen Business School. Sans compter qu’elle accueille cette année des étudiants venant de pays en développement. Une rentrée placée donc sous le signe de l’international.

(Photo : Rouen Business School)