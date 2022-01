Ils font revivre le chemin de Rouen à Compostelle

"Tout a commencé avec un groupe d’amis, se souvient Patrick Lefèbvre, président de l’association. L’un d’entre nous est espagnol et voulait faire le chemin de Saint-Jacques, mais pas tout seul."

Itinéraire historique

Et les voilà qui se préparent, et font des découvertes. "Nous avons retrouvé qu’un des chemins historiques passait par Rouen". Les 25 membres de l’association ont reconstitué une cartographie. Une convention a été signée avec la Région, le Département et la Crea, pour que ce chemin jacquaire soit reconnu comme un itinéraire de randonnée et balisé selon le modèle des autres voies européennes menant à Compostelle.

Ces randonneurs doublés de passionnés d’histoire aident désormais tous ceux qui veulent se lancer sur la route spirituelle.

Pratique. "Sur les Chemins de Compostelle" organise des réunions d’information les samedis 17 septembre, 8 octobre, 5 novembre et 10 décembre, de 10h à 12h, à la maison de quartier "Jardin des Plantes".