Manche. Deux personnes isolées par la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel

Mercredi 20 juillet, dans la matinée, deux personnes marchant au sud-ouest de Tombelaine se sont retrouvées encerclées par deux mascarets et risquaient d'être isolées par la marée. Les pompiers ont envoyé un de leurs hommes pour porter assistance aux promeneurs. Ils ont pu, tous les trois, regagner le pied du rocher de Tombelaine. L'hélicoptère Dragon 50 s'est rendu sur zone pour hélitreuiller les deux personnes et le pompier avant de les déposer saines et sauves au Mont-Saint-Michel où elles ont été prises en charge par les secours.

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle l'importance de s'informer des horaires de marée avant toute excursion pédestre en bord de mer.