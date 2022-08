A découvrir dans l'Eure. Un voyage entre les Andelys et Gaillon

Dans l'Eure, le long des boucles de la Seine, le village des Andelys fait débuter l'itinéraire des vacances. Porte d'entrée du Vexin Normand, la commune des Andelys comprend un site historique remarquable. Construit par Richard Cœur de Lion en 1198, le château Gaillard est logé au sommet d'une colline, offrant une vue panoramique sur la Vallée de la Seine.

Le village abrite l'illustre musée Nicolas Poussin. Situées dans une ancienne bâtisse bourgeoise du XVIIIe siècle, les expositions permanentes retracent l'histoire de la ville des Andelys. Cet été, le musée accueille une exposition temporaire, Gravures et contemplation. En son centre, il est possible de passer devant la Fontaine Sainte Clotilde et d'entrer dans les multiples églises.

À 20 minutes en voiture, la ville de Gaillon est célèbre grâce à son château, considéré comme le premier de style Renaissance en France. Ce joyau architectural est classé Monument historique en 1862. Des visites sont possibles tout l'été, du mardi au dimanche. Une bonne idée de sortie à ajouter à son carnet !