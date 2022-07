Manche. "Ancres et encres" le festival de littérature Normand revient

Dégustation d'huîtres, échanges avec les auteurs et dédicaces, le festival s'annonce convivial. Après deux ans d'absence en raison de la crise sanitaire, l'événement pose à nouveau ses valises au fort de la Hougue, samedi 23 et dimanche 24 juillet. Sur ce site inscrit au patrimoine de l'Unesco, le festival "Ances et Encres", propose un véritable contact entre les auteurs et les lecteurs. De nombreuses conférences sont organisées, ainsi que des cafés littéraires. L'idée est de permettre un échange entre les visiteurs et les invités du festival.

Parmi les 55 auteurs présents sur les deux jours; le journaliste et essayiste Jean-François Kahn et Alexis Salatko, écrivain d'origine Ukrainienne. Laurent de Gaulle, petit-neveu du général de Gaulle et Alain Malraux, neveu et fils adoptif d'André Malraux, seront aussi présents.

Samedi 23 et dimanche 24 juillet 10h-18h à Saint-Vaast-la-Hougue. Entrée gratuite.