Tourisme. Un circuit initiatique pour explorer la ville de Dieppe

Le pont Colbert à Dieppe se visite le 10 et le 23 août prochain grâce à Dieppe ville d'art et d'histoire.

Un peu d'histoire

Érigé de 1887 à 1888 par l'ingénieur en chef Paul Alexandre, le pont Colbert est depuis tout ce temps un élément incontournable du paysage dieppois. Inauguré en 1889, il est un point stratégique au XIXe siècle entre Paris et Londres. Il est dynamité pendant la Seconde Guerre mondiale et par la suite reconstruit sur le même modèle. C'est un pont unique car il est le dernier pont tournant d'Europe de cette époque encore en service. En novembre 2020, il est classé Monument historique.

Visites guidées cet été

Pour avoir la chance d'en apprendre davantage sur l'histoire du pont Colbert de Dieppe et d'accéder à la salle des machines, les visites sont prévues le mercredi 10 août, à 10 heures, et le mardi 23 août, à 10 h 30. Le point de rendez-vous est donné lors de la réservation au 02 35 06 62 79. Tarifs : 5,10 euros (plein) et 3,10 euros (réduit).

Informations pratiques

Pour plus d'informations, contacter Dieppe ville d'art et d'histoire au 02 35 06 62 79 ou sur dvah@mairie-dieppe.fr.