Seine-Maritime. Six bacs fluviaux à l'arrêt en raison de la canicule

En raison des fortes chaleurs et pour prévenir toute avarie du matériel, la navigation de six bacs fluviaux sur la Seine est interrompue ce mardi 19 juillet, dans l'après-midi entre 14 heures et 18 heures.

Cette décision du département de Seine-Maritime, propriétaire des bacs, s'applique aux navires faisant la traversée entre Canteleu et Dieppedalle, Val-de-la-Haye et Petit-Courronne mais aussi ceux qui assurent la liaison entre La Bouille et Sahurs, Le Mesnil sous Jumièges et Yville-Sur-Seine, Jumièges et Heaurteville ainsi qu'entre Yainville et Heaurteville.

L'arrêt de circulation ne s'applique pas, en revanche, aux services de secours.

Le bac entre Duclair et Berville et celui entre Port Jerome sur Seine et Quillebeuf sur Seine ne sont pas concernés, non plus, par cet arrêt.