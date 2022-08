Dives-sur-Mer. L'histoire s'admire au village d'art Guillaume le Conquérant

La commune de Dives-sur-Mer doit le charmant village d'art Guillaume le Conquérant à Monsieur Le Rémois. Au XIXe siècle, ce collectionneur veut rendre ce lieu le plus luxueux possible pour y accueillir la fine fleur de l'époque. Il transforme cet ancien relais de poste en auberge et en fait le lieu incontournable de la côte fleurie. Parmi les grands noms qui y ont séjourné, on retrouve Raymond Poincaré et Alexandre Dumas. Cette popularité, M. Le Rémois la construit grâce à son goût pour l'art et l'histoire.

La collection de Le Rémois

Ce véritable village au sein de la ville est composé de trois cours. La première et la deuxième mettent la collection de M. Le Rémois à l'honneur. Vous pourrez retrouver des statues d'inspiration antique près d'une représentation de l'ancien et du nouveau testament, juste à côté de statues plus contemporaines de Guillaume et Mathilde, faites au XXe siècle. Le mélange de meubles du Moyen Âge, d'armoiries normandes et les boiseries qui ornent des bâtiments du Moyen Âge donnent un charme particulier à ce village d'artistes. Dans l'office de tourisme situé dans la première cour, vous trouverez une réplique partielle de la tapisserie de Bayeux centrée sur les instants passés par Guillaume le Conquérant à Dives-sur-Mer. Un peu plus loin dans le bâtiment, vous pourrez voir un trésor vieux de 500 ans : des vitraux représentant huit anges musiciens, chacun jouant d'un instrument différent, inscrits aux monuments historiques depuis 1888. La troisième cour rend hommage à l'un des artisans historiques, Jacques Braqueront, qui y a tenu son atelier pendant 30 ans et à qui le village doit son identité graphique. Aujourd'hui, le village d'art de Guillaume le Conquérant est un lieu dynamique grâce aux artistes, commerçants et artisans qui le font vivre.