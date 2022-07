Le Havre. Entrée de ville de Rouelles, dernière phase de travaux

La quatrième et dernière phase du chantier de requalification de l'entrée de ville de Rouelles au Havre commence lundi 18 juillet. Les travaux se déroulent en rive impaire (côté mairie), entre le carrefour avec l'avenue du Général de Gaulle et le carrefour avec la rue André Vimbert. Ils consistent à créer une piste cyclable bidirectionnelle, à rénover les trottoirs et les enrobés, à rendre accessible aux personnes en situation de handicap l'arrêt de bus Charles de Gaulle et à créer des espaces verts.

La circulation perturbée

Pendant les 11 semaines que durera cette quatrième phase, plusieurs perturbations sont à prévoir au niveau de la circulation. En sortant de la ville, la circulation est à sens unique entre le carrefour de l'avenue du Général de Gaulle et la rue Adèle Robert. En entrant dans Le Havre, la circulation est déviée par la rue André Vimbert et l'avenue du Général de Gaulle. Les automobilistes voulant se rendre à Caucriauville ou Aplemont peuvent emprunter la rue Adèle Robert.

Il est possible de suivre l'évolution des travaux sur la carte interactive disponible à l'adresse travauxrouelle.lehavremetro.fr.