Sons et lumières. Les spectacles à absolument voir cet été en Normandie

À la nuit tombée tout l'été, plusieurs hauts lieux du patrimoine de Normandie se parent de leurs plus beaux atours grâce à de nombreux sons et lumières.

Une bonne raison de veiller, pour découvrir ces sites sous un autre angle.

Rendez-vous à la cathédrale de Bayeux

Une ode à la nature et aux quatre saisons. C'est le spectacle proposé tout l'été sur l'une des façades de la cathédrale de Bayeux, rue Lambert Leforestier. Cinq fleurs à facettes géantes, installées aux abords de l'édifice, complète l'expérience immersive.

Pratique. Chaque mardi, jeudi et samedi jusqu'au samedi 27 août, de la tombée à minuit. Gratuit.

Nocturnes au Mont Saint-Michel

Ce n'est pas à proprement parler un son et lumière mais c'est une expérience inédite, sonore et visuelle, qui est proposée jusqu'au samedi 27 août, au sein de la Merveille.

La voix de l'animateur de télévision Stéphane Bern accompagne les déambulations du visiteur, à la nuit tombée, pour une (re)découverte de l'abbaye.

Pratique. Tous les jours, sauf le dimanche, de 19h à minuit (dernière entrée à 23h). Entrée : 14€, gratuit pour les moins de 7 ans.

Cathédrale de lumière à Rouen

C'est un rendez-vous qu'on ne présente plus ! Chaque soir de l'été, la cathédrale revêt ses habits de lumière. Nouveauté cette année : grâce à un QR code, le spectateur peut via son téléphone portable, participer au show.

• Lire aussi. [Photos + vidéo] Rouen. Le spectateur devient acteur du spectacle Cathédrale de Lumière

Pratique. Tous les soirs, 23h jusqu'au 31 juillet, 22 h 30 du 1er au 15 août, 22h du 16 au 31 août, 21 h 30 du 1er au 17 septembre. Gratuit.

L'odyssée D'hô à Fécamp

Un mapping vidéo d'environ huit minutes, sur des falaises connues dans le monde entier. Le spectacle proposé cet été à Fécamp permet un joli détour par une atmosphère féerique et envoûtante.

• Lire aussi. Fécamp. Projection sur les falaises d'un conte féerique

Pratique. À voir depuis la digue promenade, entre la rue Louis Caron et la rue de la Tour Carrée. Dès 23 h en juillet et 22 h 30 en août. Gratuit. Jusqu'au samedi 27 août. Gratuit.

Les Musilumières de Sées

En prendre plein des yeux pendant 45 minutes. Voilà le programme, chaque samedi de l'été, à la cathédrale de Sées. Ce spectacle, qui a la particularité d'être projeté au sein de l'édifice, retrace 2 000 d'histoire.

Pratique. Samedi 23 et 30 juillet, 22 h 30, samedi 6, 13, 20 et 27 août, 22h, samedi 3 et 10 septembre, 21 h 30. Tarif : 14 €, gratuit pour les moins de 10 ans.