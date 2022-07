Fécamp. Projection sur les falaises d'un conte féerique

Un spectacle est projeté sur les falaises de Fécamp, tout cet été. Ce que l'on appelle une vidéo mapping. Cette projection monumentale est à l'initiative du Fonds de mécénat du groupe Oleva. L'entreprise fabrique des huiles végétales et de poisson. Elle a été fondée à Fécamp en 1929. Le fonds a l'habitude de financer des événements culturels. Cette année, c'est donc cette projection sur les falaises qui est proposée gratuitement aux visiteurs. L'Odyssée d'Hô plonge le public dans une atmosphère féerique et envoûtante. Un voyage entre quatre mondes titillera l'imaginaire du spectateur, entre le vent, l'eau, les saisons et la terre. Julien Clugery, scénariste fécampois, invite le spectateur à une réflexion sur les expériences de la vie et à une sensibilisation aux thématiques environnementales.

Côté technique, ce mapping vidéo sur les falaises de craie est une première. C'est aussi une prouesse. La projection se fait depuis la digue promenade, de côté, et pas en face des falaises. Il a fallu jouer avec plusieurs projecteurs pour atténuer toute déformation de l'image.

Jusqu'au 27 août - sur la digue promenade de Fécamp, entre la rue Louis Caron et la rue de la Tour Carrée - à partir de 23 heures en juillet et 22 h 30 en août - gratuit.