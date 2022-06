[Photos + vidéo] Rouen. Le spectateur devient acteur du spectacle Cathédrale de Lumière

Les projections sur la cathédrale de Rouen reviennent dès la tombée de la nuit, ce vendredi 3 juin, puis tout le week-end, à l'occasion de la deuxième édition des Beaux Jours. Ce show déroutant débute donc avec un mois d'avance et s'offre une nouveauté pour les 10 ans de l'événement. Le spectacle de 12 minutes est en partie interactif. Le spectateur peut lui-même participer au show avec son téléphone. Grâce à un QR Code à flasher directement sur le monument, il projette lui-même des lumières à deux reprises pendant le spectacle.

Cathédrale de Lumière est projeté dès ce vendredi 3 juin pour lancer la saison touristique à Rouen avec les Beaux Jours.

"Chaque show est unique, le public est aussi artiste", explique Spiky The Machinist, le compositeur du show.

Le spectacle vibrant au rythme de la musique électronique et du jeu de lumières sur la cathédrale de Rouen est différent des autres éditions puisque le créateur du scénario et fondateur de la société Cosmo AV, Pierre-Yves Toulot, a eu carte blanche pour laisser libre cours à son inspiration : "On évoque ce qu'est la lumière quand on rêve, la lumière qu'on observe dans la nature et la lumière apportée par l'homme."

Le spectacle Cathédrale de Lumière sera projeté uniquement les vendredis et samedis soir au mois de juin puis tous les soirs de l'été. Et pour les nostalgiques des précédentes éditions, la deuxième boucle du spectacle rediffuse les projections sur les Vikings