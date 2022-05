Rouen. Les Beaux Jours reviennent pour une deuxième édition

L'événement Les Beaux Jours, week-end de festivités prévu les 4 et 5 juin, lance la saison touristique à Rouen.

En plus des incontournables de l'été, des nouveautés et des événements permettront de gonfler la cagnotte de la restauration de la rose de l'Abbatiale Saint-Ouen, notamment avec un grand pique-nique des chefs organisé le samedi midi par le club des toques de Rouen Normandie. Il faut réserver, précise Delphine Crocq, la directrice générale de Rouen Normandie Tourisme et Congrès. "Il y a 300 places pour ce repas au pied de l'abbatiale Saint-Ouen, avec un menu complet entrée, plat et dessert réalisé avec des produits normands." Comptez 20 euros pour les adultes, 12 euros pour les enfants.

Une partie des bénéfices de la vente d'un café de l'abbatiale Saint-Ouen, créé pour l'occasion par Les Torréfacteurs Normands, et d'un concours du meilleur cocktail de la rose entre quatorze bars, hôtels et restaurants rouennais sera également reversée pour les travaux en cours.

La cagnotte de la restauration de la rose de l'édifice augmente chaque jour un peu plus, avec "126 000 euros récoltés, mais nous avons des promesses de dons des entreprises qui vont faire grimper la cagnotte", explique Delphine Crocq. La restauration complète de la rose du transept sud de l'abbatiale Saint-Ouen est estimée à 500 000 euros.

Autre nouveauté 2022, des visites gratuites et flashs de dix minutes permettront de découvrir les lieux emblématiques de Rouen, comme la cathédrale.

Cette année, le rendez-vous de l'été à Rouen Cathédrale de Lumière démarre un mois plus tôt, le 3 juin, avec de nouvelles projections.