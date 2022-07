Incendie. 20 sapeurs-pompiers de la Manche en renfort sur le feu de Landiras

20 sapeurs-pompiers ont pris la route depuis Saint-Lô aux alentours de 10 heures ce dimanche 17 juillet pour se rendre en Gironde. Ils rejoignent les 20 soldats du feu déjà sur place depuis jeudi 14 juillet. Tous viennent en renfort pour tenter de stopper l'important feu de Landiras. Après une matinée de repos, samedi 16 juillet, les secours de la Manche interviennent sur différentes missions telles que le traitement des lisières ou en ligne d'appui et de surveillance. "Ils ont poursuivi ces activités toute la nuit et étaient toujours sur le terrain en début de matinée dimanche 17 juillet", détaille le SDIS 50. À 8 h 30, dimanche, les autorités de Gironde indiquaient que les flammes avaient d'ores et déjà parcouru plus de 7 200 hectares.

Aucune nouvelle évacuation n'a été nécessaire. Pour rappel, 2 200 personnes ont d'ores et déjà été mises en sécurité.