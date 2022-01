Baseball : les Huskies de Rouen gagnent leur ticket pour la finale

Une semaine plus tôt, Rouen n’avait pas réussi à s'imposer à domicile au terme des deux matchs, qui s'étaient soldés par une victoire partout.

Mais en fin de la semaine, coup de théâtre : la Fédération française de baseball a fait une belle surprise aux Huskies en sanctionnant les Lions de Savigny. En effet, un des joueurs de Savigny, Romain Martinez-Scott, présent sur la pelouse, n'était pas qualifié pour cette rencontre. La sanction est tombée et la victoire du second match a été donnée à Rouen.

Les Huskies se rendaient donc à Savigny avec deux longueurs d'avance. Malgré cet avantage psychologique, le premier match a vu la défaite des Rouennais (4-1), avant que ces derniers ne réagissent lors de la deuxième rencontre, dimanche 18 septembre, vainqueurs 3-1. Une victoire synonyme de qualification pour la finale. Savigny avait aligné leur excellent lanceur Clayton Cooper. Le manager des Huskies, Robin Roy, avait à coeur de le battre : "Il a été très dominant toute la saison et je voulais qu’on aille en finale en l’ayant battu".

L’autre demi-finale se jouera le week-end prochain et opposera Montpellier à Sénart. Une finale Rouen-Montpelier serait inédite.

Texte et photo Romain Flohic