Un label pour les lycées

La réforme de la voie professionnelle est déjà bien avancée. Le diplôme du bac pro s'obtiendra en trois ans, et non plus deux. Mais une autre innovation est à l'honneur en cette rentrée : le label "lycée des métiers". Plusieurs dossiers sont en cours pour obtenir l'appellation qui permettra aux établissements de vanter un savoir-faire particulier. Le lycée Rabelais d'Hérouville-Saint-Clair est précurseur en la matière. Il sera le premier en Basse-Normandie. Sa spécialité dans la restauration va être reconnue par l'Éducation Nationale. Le lycée n'attend plus qu'une parution au Bulletin officiel.



