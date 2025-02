Elbeuf. La municipalité rénove son site internet et obtient une distinction

La Ville n'avait pas touché à son site internet depuis 2014. C'est chose faite désormais. La nouvelle page web de la municipalité d'Elbeuf a été lancée le 12 février. Un site modernisé qui se veut plus ergonomique pour l'utilisateur, qui a été mis à contribution dans son développement. Réunion publique et enquête en ligne, plusieurs habitants ont en effet donné leurs préconisations. Par ailleurs, la Ville a reçu sa quatrième arobase dans le cadre du Label national territoires, villes et villages internet. Cette distinction salue notamment les efforts de la Ville en matière de cybersécurité, parmi lesquels la mise en place d'un nouvel antivirus, une charte des bons usages des outils numériques ou encore la sécurisation des accès web dans les écoles.