Caen. Quels jeux pour ne pas s'ennuyer dans les bouchons ?

Les bouchons sont souvent un passage incontournable des départs en vacances. Pour le samedi 16 juillet, Bison futé voit rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours. Nicolas Coursaget travaille au magasin de jeux Le pion magique à Caen. Il propose une liste de jeux pour occuper toute la famille pendant ces longs moments d'attente.

Les jeux oraux

Pour divertir tout le monde dans la voiture et même le conducteur, Nicolas Coursaget ne voit qu'une seule solution : les jeux oraux. Il a choisi d'en présenter trois : Zik, Shabada et Jetlag.

Avec le jeu Zik, le principe est simple, il faut "chantonner des chansons avec des onomatopées" imposées par le jeu et les faire deviner aux autres. Pour Shabada il s'agit de "trouver des chansons qui comprennent un mot, déterminé par le jeu, soit dans le titre soit dans les paroles". JetLag est un jeu inventé par un Caennais, il consiste à "répondre à la deuxième question par la réponse de la première".

Les jeux individuels

Quand il est nécessaire d'avoir un peu de calme, les jeux individuels peuvent être intéressants. "La gamme des Rubiks cubes, des casse-tête à assembler et désassembler, tout cela peut se faire en voiture". Ces jeux peuvent attirer l'attention des enfants pendant un moment, s'ils font preuve de patience. Nicolas Coursaget propose aussi une gamme de jeux de voyage sous forme de livrets magnétiques. "L'avantage c'est que dans la voiture, dans les avions, on ne perd pas de pièces, ça colle. Il faut résoudre les problèmes niveau par niveau. Ça va de 5 ans à 99 ans. On peut défier n'importe quel adulte, malgré son aspect enfantin."