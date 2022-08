Houlgate. Profitez d'un instant de relaxation avec des cours de yoga sur la plage

Se détendre au bord de la mer, se recentrer sur le temps présent, c'est ce que Béatrice Deschamps propose. Rejoignez-la en matinée, à 9 heures ou 10 heures pour une séance de yoga sur la plage de Houlgate. Vous commencerez par de la méditation pour vous relaxer. Après les échauffements, vous ferez différentes postures, l'asana et vous pratiquerez des techniques de respiration, le prayanama. C'est un moment de détente pour se recentrer sur soi. Il faut venir avec sa propre serviette et son tapis. La réservation se fait en ligne sur Calendly et le paiement sur place.

Tous les jours, pendant une heure. Dès 15 ans. 11 €. Sur la plage devant le casino, Houlgate. Tél. 07 52 12 26 23.