Seine-Maritime. Un centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales

Pour mieux lutter contre les violences conjugales, les auteurs de violences sont désormais pris en charge. Le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes a lancé des appels à projets fin 2020 pour ouvrir des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) partout sur le territoire français. En Normandie, un CPCA a vu le jour en mars 2021 avec quatre antennes sur l'ex-Haute-Normandie (Rouen, Le Havre, Dieppe et Évreux).

L'objectif est d'éviter la récidive pour protéger les victimes. Le programme consiste à faire parler les auteurs de violences lors de séances par groupes (cinq à huit personnes maximum). Le parcours global comprend quatorze séances sur quatre à six mois. 100 hommes ou femmes, violents, peuvent être suivis tous les ans par le CPCA Haute-Normandie.

Cécile Bouef - directrice de Nautilia Impossible de lire le son.

33 auteurs déjà suivis

Un peu plus d'un an après son ouverture, un premier bilan a été tiré lors d'une visite par les autorités de l'antenne du Havre, gérée par l'association Nautilia. Entre mars 2021 et juin 2022, le CPCA havrais a reçu 33 auteurs (dont 30 envoyés par la justice et trois en volontariat). 16 autres personnes condamnées seront prochainement orientées vers le centre. Concernant le profil des auteurs, ce sont majoritairement des hommes (une femme a suivi le programme) âgés pour 72 % de 30 à 44 ans, dont 90 % travaillent et 83 % ont des enfants. Ils ont eux-mêmes été victimes de violences plus jeunes (87 % ont subi des violences ou de l'inceste dans leur enfance).

Un deuxième centre a ouvert ses portes en fin d'année 2021 en Normandie pour permettre la couverture du Calvados, de la Manche et de l'Orne.