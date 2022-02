Alhambra 4WD : le choix de la motricité

En ajoutant une version à transmission intégrale 4WD à l’Alhambra, Seat vise les grands rouleurs attirés par un monospace spacieux, bien fini et pratique, doté d’un capital de sécurité active – la tenue de route – très renforcé par ses quatre roues motrices.



Ce système 4x4 à commande électronique répartit automatiquement la motricité sur les trains avant et arrière selon les besoins. Avec l’atout d’une meilleure réactivité nourrie par la prise en compte des informations fournies par l’ESP, le correcteur de trajectoire, et l’ABS, l’anti-blocage de frein. Mais cette version 4WD n’accueille que deux motorisations, un diesel 2 litres de 140 ch, ou un essence TSI de 150 ch. Pour le reste, on retrouve les qualités d’habitabilité propre à l’Alhambra, avec trois places fort correctes au second rang, alors que celles de l’extrême arrière dispensent les deux adultes qui peuvent s’y tenir de devoir loger leurs jambes de biais.



Au volant, l’Alhambra 4WD, à partir de 36 750 € en exécution Style, étonne par sa maniabilité, susceptible d’être appuyée, en mode urbain, par les aides au stationnement devenant peu à peu monnaie courante, tout comme le dispositif Start/Stop.

Cette grande familiale luxueuse tire bien son épingle du jeu sur la route, pour devenir brillante lorsque les intempéries s’en mêlent.