Calvados. L'opération tranquillité vacances pour lutter contre le cambriolage

Il est 15 heures ce mardi 12 juillet. Trois policiers de la police nationale sortent de la voiture et débutent leur patrouille dans le quartier de l'école La Vallée de Cormelles-le-Royal. Autour, de nombreuses maisons ont les volets fermés. Chaque jour, les forces de l'Ordre effectuent des patrouilles dans le cadre de l'opération tranquillité vacances. " Depuis cette année, nous avons une application qui recense les foyers inscrits sur le dispositif. On y voit les dates de congés de l'habitant, où il réside et quand ont eu lieu les dernières patrouilles", détaille Michel Lhermenier adjoint au commandant Lévêque responsable de l'unité de police secours à Caen. Sur le petit écran du smartphone, la carte de Caen apparaît. Différents points de couleurs s'affichent. Bleu pour signaler un passage la veille, vert pour indiquer un passage récent et marron pour alerter qu'il faut effectuer une patrouille dans les prochains jours. "On essaie de passer minimum une fois par semaine. Ça fait partie intégrante de nos missions du quotidien", poursuit le Major.

Une application qui facilite le travail des policiers

De son côté, le brigadier-chef Isabelle Lequesne fait un tour de contrôle de la maison. Chaque issue est vérifiée afin de s'assurer qu'aucune effraction n'a été commise. Fenêtres, porte d'entrée et garage, rien n'est oublié. "Si nous constatons une problématique, nous contactons les habitants. Sur leur fiche d'inscriptions nous avons leurs coordonnées et nous effectuons les démarches avec eux", explique-t-elle. À chaque passage des Forces de l'Ordre, les résidents inscrits sur le dispositif reçoivent une notification leur indiquant qu'aucun problème n'a été relevé. "Cette application nous facilite le travail. Avant, tout était manuscrit c'était moins évident. À chaque patrouille nous mettons à jour les données", ajoute le brigadier-chef.

Nouvelle application mais aussi nouveau système pour se recenser et bénéficier du dispositif. "Depuis cette année, les personnes souhaitant s'inscrire sur l'opération peuvent le faire en ligne sur le site du service public. C'est donc beaucoup plus facile", se réjouit Julien Décré, sous préfet et directeur de cabinet du préfet du Calvados. Selon les chiffres communiqués par la préfecture, le dispositif a été utilisé par près de 2 250 foyers en 2021. Depuis janvier 2022, 1 000 habitations ont été inscrites sur l'ensemble du département. "Il faut préciser que l'opération tranquillité vacances est gratuite et disponible toute l'année zones gendarmerie et police, pas seulement pendant la période estivale", conclut Julien Decré. Une nouveauté qui séduit et promet un plus grand nombre d'inscriptions à l'avenir.