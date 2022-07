Calvados. Quels conseils pour éviter les cambriolages pendant ses vacances ?

Volets fermés, portail verrouillé... la période estivale peut donner envie à certains de s'introduire dans le domicile de vacanciers. "Si c'est possible, il faut demander à de la famille ou des voisins de vider régulièrement la boîte aux lettres mais aussi de ne pas laisser trop longtemps les volets fermés et les ouvrir de temps en temps", conseille le Major Michel Lhermenier, adjoint au commandant Lêveque responsable de l'unité de police secours à l'hôtel de police de Caen. Il est également possible de vous inscrire gratuitement sur le dispositif "opération tranquillité vacances".

De son côté, Julien Décré, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet du Calvados, recommande d'être prudent sur les réseaux sociaux." Les réseaux de cambrioleurs tendent à utiliser de plus en plus le digital. Évitez d'annoncer votre départ en vacances si votre profil est public ou de poster une photo de vous dans une destination lointaine. Cela peut permettre de signaler à des personnes mal intentionnées que vous êtes absent", conclut-il.