Manche. Axes routiers : les associations écologiques se regroupent pour peser dans le débat

Dans le dossier des transformations d'axes routiers dans la Manche, le conseil départemental va relancer une nouvelle consultation et concertation avec les citoyens sur l'ensemble des projets dans le département à la rentrée, avant de prendre de nouvelles décisions. Il s'agit de l'axe Saint-Lô Coutances, les deux fois deux voies entre Granville et Avranches et le contournement sud-ouest de Cherbourg. Pour peser, Agissons pour le Climat – Granville Terre et Mer, la Coopérative Citoyenne de Cherbourg et le Collectif 972, tous opposés aux trois projets se forment en coopérative. Ils demandent, au préalable, une formation des élus et des citoyens aux enjeux écologiques et que les projets soient élaborés collectivement.

Ils souhaitent aussi que les élus départementaux se tiennent à la décision, qui sortira de la concertation.